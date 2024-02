Sinner ormai sa solo vince, debutto ok a Rotterdam

Jannik Sinner riparte da dove aveva lasciato 17 giorni fa a Melbourne, ovvero con una vittoria. Botic Van de Zandschulp, 66 del mondo ma padrone di casa a Rotterdam , viene battuto 6-3, 6-3 in un’ora e mezza con una prova autoritaria in ogni fondamentale. Fisico e testa sono quelle degli Australian Open e di fine 2023: siamo a 28-2 nelle ultime trenta partite e a undici vittorie consecutive. L’ultimo ko di Sinner risale infatti alla finale delle ATP Finals a novembre. Agli ottavi lo attende una vecchia conoscenza, Gael Monfils, con cui ha vinto 4 dei 5 precedenti. Tutto da seguire su Sky e NOW

