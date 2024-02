Sinner in semifinale, ad una vittoria dal n.3

Sinner vola in semifinale a Rotterdam per il secondo anno consecutivo: l’azzurro sfrutta il ritiro di Milos Raonic, ex n. 3 ATP e oggi n. 309 al mondo, che ha abbandonato nel 2° set per un problema fisico sul punteggio di 7-6, 1-1. Il campione degli Australian Open, alla vittoria n°200 nel circuito in carriera, sfiderà sabato l’olandese Griekspoor: match in diretta alle 19.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

