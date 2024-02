Ranking ATP/WTA: Bublik, top 20 vicina. Ok Ostapenko e Shnaider

Alexander Bublik bussa alle porte della top twenty. Il folle kazako ha conquistato ieri a Montpellier il quarto titolo in carriera nel Tour maggiore: il primo l’aveva vinto proprio nella località francese due anni fa, battendo nel match clou Alexander Zverev.

Bublik guadagna oggi quattro posizioni nel ranking ATP, passando dalla ventisettesima alla ventitreesima, suo nuovo career high. E la ventesima, attualmente occupata da Nicolas Jarry, dista appena 111 punti (1699 a 1810)…

Stavolta Bublik ha sconfitto nell’ultimo atto (in rimonta, come già accaduto per ogni incontro precedente) Borna Coric. Il croato mette, comunque, a segno un buon + 6, risalendo in trentunesima piazza.

Più in basso, si segnala in positivo l’austriaco Jurij Rodionov (89; + 19), che si è aggiudicato il Challenger di Coblenza. In discesa, al contrario, l’australiano Rinky Hijikata (88; – 14).

Tra gli italiani, Jannik Sinner si conferma saldamente quarto. Dietro all’altoatesino troviamo Lorenzo Musetti (27; – 1), Matteo Arnaldi (41; – 3), Lorenzo Sonego (46; 0) e Flavio Cobolli (71; + 5, career high con i quarti a Montpellier).

Seguono Fabio Fognini (103; – 1), Giulio Zeppieri (111; – 1), Luca Nardi (114; 0), Matteo Berrettini (124; 0), Luciano Darderi (136; – 1), Andrea Vavassori (151; – 3), Matteo Gigante (156; – 1), Andrea Pellegrino (162; + 1), Stefano Travaglia (182; + 19 con la semifinale a Coblenza), Marco Cecchinato (197; + 3), Federico Gaio (199; – 2) e Mattia Bellucci (200; – 2).

Nel ranking WTA, il successo ottenuto a Linz consente a Jelena Ostapenko di scavalcare Barbora Krejcikova all’undicesimo posto. La lettone è nuovamente vicinissima alla top ten, lasciata dopo esservi rientrata estemporaneamente, a distanza di vari anni, con il recente centro di Adelaide: Karolina Muchova, decima, è a sole 47 lunghezze (3473 a 3520).

La finalista Ekaterina Alexandrova rientra fra le venti (19; + 2). Più giù, Diana Shnaider rientra di prepotenza fra le cento grazie al titolo a Hua Hin, in Thailandia: la russa è n. 73, con un sontuoso + 35 rispetto a lunedì scorso.

Bruschi cali per Lin Zhu (57; – 12), Nadia Podoroska (85; – 18) e Alycia Parks (110; – 38).

Tre le azzurre guida sempre Jasmine Paolini, venticinquesima (- 1). Seguono Lucia Bronzetti (53; + 5), Elisabetta Cocciaretto (56; + 4): entrambe hanno passato un turno a Linz. Abbiamo poi Martina Trevisan (58; – 1), Camila Giorgi (66; + 2), Sara Errani (98; + 1) e Lucrezia Stefanini (157; – 4).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Daniil Medvedev, 4 Jannik Sinner, 5 Andrey Rublev, 6 Alexander Zverev, 7 Holger Rune, 8 Hubert Hurkacz, 9 Taylor Fritz, 10 Stefanos Tsitsipas.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Jessica Pegula, 5 Elena Rybakina, 6 Ons Jabeur, 7 Qinwen Zheng, 8 Marketa Vondrousova, 9 Maria Sakkari, 10 Karolina Muchova.

