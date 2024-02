Nadal rinuncia a Doha: “Non sono ancora pronto”

Ancora rimandato il rientro di Rafa Nadal dopo l’infortunio patito a Brisbane.

“Mi sarebbe piaciuto giocare a Doha, dove il torneo e i fantastici tifosi del Qatar mi hanno sempre sostenuto moltissimo. Purtroppo non sono pronto per gareggiare e non potrò venire a Doha dove volevo davvero essere e giocare di nuovo dopo quell’indimenticabile vittoria del 2014” ha scritto lo spagnolo sui social, ricordando il successo di 10 anni fa con la foto in posa con il trofeo.

“Mi concentrerò sul continuare a lavorare per essere pronto per l’esibizione di Las Vegas (contro Alcaraz, ndr) e per lo straordinario torneo di Indian Wells“.

I would have loved to play in Doha, where the tournament team, as well as the amazing Qatar fans have always supported me greatly. Unfortunately I am not ready to compete and I won’t be able to come to Doha where I really wanted to be and play again after that unforgettable win… pic.twitter.com/U4GUvIITcr

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) February 14, 2024