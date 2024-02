Infortunio alla caviglia, Alcaraz si ritira nell’esordio a Rio

Uno spostamento laterale, un movimento innaturale della caviglia destra, e Carlos Alcaraz si ritira dopo appena due giochi nel match d’esordio contro Thiago Monteiro a Rio de Janeiro, dove era campione in carica.

Lo spagnolo ha riferito di aver sentito molto dolore e di non riuscire ad appoggiare bene il peso sulla caviglia, decidendo quindi di fermarsi subito.

Feel better soon and come back stronger 🫶@carlosalcaraz retires in Rio while facing Thiago Monteiro. @RioOpenOficial | #RioOpen10Anos pic.twitter.com/sYBDAGqLYq — ATP Tour (@atptour) February 21, 2024

Ad onor del vero, è parso più un ritiro precauzionale. Lo stesso numero 2 del mondo in conferenza stampa ha poi precisato: “Dovrò fare un esame alla caviglia, vediamo se è qualcosa di serio oppure no. I fisioterapisti mi hanno detto che secondo loro non è una cosa troppo seria, quindi penso di avere tempo per riprendermi ed essere pronto per l’esibizione di Las Vegas (in programma il 3 marzo, ndr)”. Ben più importante però è capire se sarà al via del Master 1000 di Indian Wells, dove è campione in carica.

"It was bad, I was feeling the pain" 🗣️ Wishing you a speedy recovery, @carlosalcaraz 🙏#RioOpen pic.twitter.com/n7AUViZWpf — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2024

