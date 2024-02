Errani vola ai quarti a Cluj, nuova delusione per Cocciaretto

Sara Errani ha conquistato a Cluj i primi quarti di finale a livello WTA da quasi tre anni a questa parte. Era infatti il luglio del 2021 quando l’azzurra arrivava tra le migliori otto ad Amburgo, lì dove venne sconfitta contro Dayana Yastremska. Stavolta il traguardo viene raggiunto sul cemento indoor di Cluj con una vittoria netta e abbastanza sorprendente perché di fronte a lei c’era la numero 2 del seeding Tatjana Maria, che però ha ottenuto solo un game uscendo dal campo con un netto 6-0 6-1.

Perfetta la gara dell’azzurra, che già nel match d’esordio si era esaltata, contro Caty McNally, dimostrando che anche nell’anno delle 36 candeline può pescare momenti in cui fa vedere come mai, ormai 10 anni fa, era ancora membro della top-10. Alla fine, le continue variazioni di Maria non hanno avuto alcun effetto, con la tedesca spesso in affanno e che non ha mai vinto alcun punto in risposta nel primo set. Al prossimo turno affronterà Camila Osorio o Karolina Pliskova.

Nulla da fare invece per l’altra azzurra impegnata oggi in Romania, con Elisabetta Cocciaretto che è incappata in una nuova sconfitta cocente, in una tendenza ormai abbastanza fastidiosa di questo suo inizio di stagione. Dopo il match incredibile perso contro Yulia Putintseva ad Hobart e i due match point mancati la scorsa settimana a Linz contro Anastasia Potapova, la marchigiana si è fatta riprendere da 7-5 3-0 e servizio venendo sconfitta 5-7 7-5 6-3 contro Harriet Dart.

