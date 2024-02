Chi fermerà Sinner a Rotterdam? Nessuno

Un deja vu dai dolci ricordi, per Jannik Sinner, nel sorteggio dell’Atp 500 di Rotterdam, programma da lunedì in Olanda. Al primo turno l’azzurro, n.1 del torneo, incontrerà al primo turno lo stesso avversario del trionfale Australian Open, ovvero Botic van de Zandschulp, che sorriderà (ma crediamo non troppo) per la coincidenza, non certo fortunata per lui.

Sinner debutterà a Rotterdam lunedì, e il suo tabellone, sorteggiato stasera, sembra abbastanza propizio (non ce ne sarebbe bisogno, visto lo stato di forma dell’azzurro) per permettergli una vittoria e dunque l’approdo a numero tre del mondo, primo italiano della storia in caso, vista l’assenza del campione in carica, Daniil Medvedev, che aveva battuto Sinner in finale lo scorso anno.

Jannik nell’eventuale secondo turno dovrebbe affrontare un qualificato o Gael Monfils, ai quarti di finale lo aspetterebbe con ogni probabilità uno tra Coric, Bublik o Raonic, in semifinale molto probabilmente il polacco Hurkacz, il più temibile avversario del numero quattro del mondo in quella parte di tabellone, e in finale aspetterebbe uno tra Rublev, Rune o Dimitrov. Insomma, niente di impossibile per Sinner, che parte a Rotterdam da strafavorito, e non potrebbe altrimenti dopo la grande vittoria degli Australian Open. In tabellone altri due italiani, Lorenzo Musetti (dalla parte di Sinner), che debutterà contro un altro olandese, Griekspoor, difficilissimo il compito per l’altro Lorenzo, Sonego, subito contro Grigor Dimitrov. Domani in campo, per le qualificazioni, c’è anche Giulio Zeppieri, che incontrerà l’ex top ten Roberto Bautista Agut.

