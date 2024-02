Chi è Luciano Darderi, il tennista italiano in finale a Cordoba

Luciano Darderi conquista la finale del torneo Atp 250 di Cordoba, in Argentina.

Il 21enne azzurro di origini argentine numero 136 al mondo ha battuto nel penultimo turno 6-1 3-6 6-3 l’argentino Sebastian Baez, n.26 del ranking e secondo favorito del seeding. Conquistando la sua prima finale Atp in carriera, Darderi fa anche il suo primo ingresso nella top 100.

Per la conquista del titolo di Cordoba sfiderà ora l’argentino Facundo Bagnis, n.207 al mondo.

Chi è Luciano Dardere

L’Argentina è il Paese in cui “Lusiano” è nato prima di trasferirsi in Italia a 10 anni e prenderne la cittadinanza, seguendo le origini del nonno assieme al fratello Vito Antonio, classe 2008, altra promessa con la racchetta in mano, e papà Gino, classe 1967, ex ottimo giocatore che negli anni Ottanta è stato tra i top30 argentini, giocando e vincendo contro alcuni dei migliori dell’epoca. Dalle spiagge oceaniche di Villa Gesell al Belpaese. Italiano d’Argentina. Un po’ come Camila Giorgi e Franco Agamenone, pur con storie profondamente diverse. I primi tornei Junior, le prime vittorie, i primi riflettori: la Federazione dà una mano alla famiglia per la crescita del ragazzo e lui non spreca l’occasione.

Futures, Challenger, le qualificazioni degli Australian Open 2023 (debutto Slam mancato solo per un derby perso contro Bellucci). E poi la terra rossa dell’ATP 250 di Cordoba, il torneo della vita per ora: l’anno scorso prima vittoria ATP in carriera contro Gaston, quest’anno semifinale dove se la vedrà con un argentino fra Baez e Diaz Acosta. La strada è segnata, ora goditela Luciano.

