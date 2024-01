Zverev prova a perdere ma alla fine elimina Alcaraz, Medvedev si salva contro Hurkacz

Non è un gran Daniil Medvedev, quello in scena in questo Australian Open 2024, ma il russo è comunque in semifinale. Con la vittoria su un Hubert Hurkacz buono ma veramente troppo sciupone e incostante in certi momenti ( 7-6 (4) 2-6 6-3 5-7 6-4 il punteggio in 4 ore esatte), Medvedev raggiunge Djokovic e Sinner in semi. Dove incontrerà uno scatenato Sasha Zverev, che ha distrutto in maniera inaspettata il numero due del mondo Carlos Alcaraz (6-1 6-3 6-7 (2) 6-3), con lo spagnolo che rinuncia così momentaneamente all’idea di tornare n.1 al mondo.

Tornando a Medvedev-Hurkacz, il polacco, che lunedì sarà in top ten, sono mesi che gioca bene, è in forma, ma nel momento clou riesce a trovare sempre il modo di complicarsi la vita e comunque non riesce a raggiungere con costanza quel tipo di livello.

Tanto per dirne una, nel terzo set, quando era palesemente in controllo della partita, dopo aver conquistato il secondo set, ha sprecato due pesantissime palle break che potevano veramente mettere all’angolo Medvedev, ma non le convertite, perdendo il servizio nel game successivo. Hubert ha avuto invece una grande reazione nel quarto, quando ha prima recuperato un break a Medvedev per poi chiudere il set 7-5.

Nel quinto il numero tre del mondo è stato bravo a non cedere al nervosismo, riuscendo a portarsi a casa l’ottava semifinale slam in carriera, la terza in Australia. Le sensazioni per Daniil non sono tra le più positive, ma ha dimostrato comunque che sul cemento lui è una certezza, sempre e comunque. Anzi, lo sta diventando un pò dappertutto, visto che questo è il terzo slam di fila che raggiunge almeno la semifinale (con finale, persa, a New York, e sconfitta da Alcaraz a Wimbledon). Dunque, questo Medvedev non sarà spettacolare ma lo devi battere. E non è mai una cosa facile.

