Zeppieri e Cobolli, ancora giovane Italia agli Australian Open

Ai 5 italiani già di diritto nel main draw degli Australian Open, si aggiungono, dal tabellone cadetto, Cobolli (che era testa di serie numero 1 delle quali) e Zeppieri.

Percorso netto del numero 102, che nonostante la delusione di non aver avuto accesso al tabellone principale direttamente, ha fatto un percorso di qualificazione davvero devastante, con enorme personalità: 6-2 6-2 al primo turno, 6-4 6-3 al secondo e 6-4 6-2 quest’oggi contro l’argentino Rodriguez Taverna.

Per lui al primo turno (lunedì) ci sarà un match non semplicissimo contro Jarry, che questa settimana ha sconfitto, tra gli altri, Arnaldi, in rimonta, annullando match point: il cileno, testa di serie numero 18, partirà sicuramente favorito ma il romano può dire la sua e impensierire il più quotato avversario.

L’altro qualificato è Zeppieri che, così come Cobolli, chiude il tabellone di qualificazione senza perdere un set, battendo avversari di un certo spessore anche se in caduta libera (Cuevas e Dzumhur) oltre allo svizzero Ritschard nel turno finale.

Giulio al primo turno giocherà (non prima di lunedì) contro Lajovic, numero 52 del mondo: match da monetina per il mancino classe 2001 che può sognare la qualificazione al secondo turno (dove presumibilmente ci sarà Norrie).

Sconfitti gli altri due italiani giunti al turno finale: Vavassori, dopo aver vinto due match difficili contro Virtanen e Coppejans (senza perdere set), racimola soltanto 5 game contro l’ungherese Valkusz.

Sconfitta dolorosa per Napolitano, uno degli italiani più in forma degli ultimi mesi: il torinese esce sconfitto per 7-6 7-6 contro Klein, che comunque si è dimostrato in grande forma in questo inizio 2024.

Da segnalare quest’oggi le vittorie di Goffin, che ha battuto Diallo in 3 set e Harris che ha battuto il talentuoso francese Gaston per due set a zero.

Il belga affronterà in un match per palati fini contro Humbert mentre il sudafricano (che l’anno scorso sconfisse Musetti al primo turno) esordisce contro un altro francese, Halys.

Dalla stessa categoria