Sabalenka regola un’altra teenager. Badosa si riaffaccia, male Garcia

Due passeggiate di salute o poco più, fin qui, per Aryna Sabalenka in un Australian Open che le ha steso il tappeto rosso come il suo vestito per cominciare il cammino da campionessa in carica. La parte bassa del tabellone, giudicata da subito molto più debole rispetto alla controparte alta, le ha consegnato due turni dove le difficoltà previste erano più sue, per il livello che poteva mettere in campo, e né Ella Seidel né Brenda Fruhvirtova potevano fare granché per darle fastidio.

La ceca, se non altro, le ha dato qualche ragione per restare in campo un’oretta ma nel 6-3 6-2 la partita era già finita sul doppio break del 3-0 nel secondo set. Classe 2007, Brenda ha mostrato buon carattere rientrando da un break di ritardo nel primo set e facendo qualche game spalla a spalla con la numero 2 del mondo, un po’ compassata dopo il break ceduto sul 2-0. Qualche buona soluzione, colpi di livello anche se troppo regolari e che non facevano mai particolarmente male all’avversaria a meno che non trovasse l’apertura del campo. Nel momento, però, in cui Sabalenka ha strappato il servizio per il 5-3 la partita si è riportata comodamente dal lato della bielorussa fino alla più scontata delle conclusioni.

Una strada che, ancora, non accenna a salire visto che al prossimo turno avrà sì una testa di serie ma sarà Lesia Tsurenko (n.28), con cui ci sono tante cicatrici da questi anni di tensioni e accuse ma nei fatti l’ucraina non ha da sola i mezzi per far partita a meno, di nuovo, di non essere aiutata dal nervosismo di qualche situazione in campo. Diverso potrebbe essere l’andamento al quarto turno dove potrebbe trovare una tra le rientranti Paula Badosa e Amanda Anisimova.

In generale, però, i nomi di spessore non sono tanti. Un’altra testa di serie che ha salutato è Caroline Garcia che, dopo la prova di spessore contro Naomi Osaka è stata chiamata a una partita completamente differente contro Magdalena Frech e, per quanto fosse molto favorita alla vigilia, è franata perdendo 6-4 7-6(2). La polacca ora sarà autentica outsider in un terzo turno tra sorprese contro Anastasia Zakharova. Qui verrà fuori l’avversaria negli ottavi di Coco Gauff, o Alycia Parks.

