Djokovic, il polso fa male: “Proverò a recuperare per gli Australian Open”

Nei quarti di United Cup Novak Djokovic ha subìto la prima sconfitta in Australia dopo 43 match vinti consecutivamente (dagli Australian Open 2018 agli ottavi contro Hyeon Chung).

Ma a destare più preoccupazione non è il ko, bensì le condizioni del suo polso destro. Dopo aver ceduto il primo set contro Alex de Minaur, il serbo ha infatti chiamato un medical time out, lamentando dolore all’arto.

🤕 Djokovic says the more he is playing, the worse the wrist pain gets.

