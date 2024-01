Bolelli e Vavassori in finale a Melbourne: il sogno continua

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano e vogliono continuare a sognare. In semifinale il duo azzurro si impone al super tie-break contro la coppia tedesca Hanfmann-Koepfer e vola in finale agli Australian Open.

Per il veterano bolognese è la seconda finale Slam in carriera, dopo quella vinta sempre qui a Melbourne nel 2015 assieme a Fabio Fognini. Si tratta invece di una prima assoluta per il 28enne di Torino.

Gli highlights della semifinale

