Australian Open: un’ottima Paolini al secondo turno, fuori Errani

È arrivata una vittoria ad alleviare un po’ i dolori di un Australian Open al femminile che per l’Italia, e lo si poteva anche preventivare, fin qui non è stato proprio congeniale. Ieri abbiamo perso Lucia Bronzetti dopo una lunga battaglia contro Lesia Tsurenko, oggi abbiamo visto l’uscita di scena di Sara Errani ma Jasmine Paolini ha finalmente interrotto una serie di sconfitte per l’intera squadra che durava dai primi giorni del 2024.

Tra l’altro, la toscana da testa di serie aveva un sorteggio per nulla semplice contro l’arrembante Diana Shnaider, che quest anno finalmente potrà dedicarsi solo al tennis dopo un 2023 in cui ha fatto vedere spunti molto interessanti (anche in Australia dove fu eliminata solo al secondo turno dopo una sfida molto equilibrata contro Maria Sakkari) ma di fatto si considerava una “part time” per terminare nel frattempo la stagione con la squadra di college a cui era iscritta.

Un bel 6-3 6-4 per la numero 26 del seeding, invece, le hanno subito sbarrato la strada con Paolini bravissima a partire molto forte in entrambi i parziali: nel primo respingendo il ritorno della russa per salire 4-1, nel secondo trovandosi 4-1 con doppio break e riuscendo a resistere al rientro della classe 2004 senza concedere chance di pareggio. Al secondo turno avrà Tatjana Maria, uscita vincitrice da una maratona contro Camila Osorio per 7-5 6-7(4) 6-4.

Nulla da fare invece per Errani, che era sì contro una qualificata ma non aveva pescato bene in Storm Hunter. Scomoda, mancina, fastidiosa e soprattutto con grandissima voglia nello Slam di casa. Un 6-4 6-3 dove l’azzurra ha lottato quanto ha potuto, rientrando da 5-1 40-0 nel primo set al 4-5 30-30, ma finendo per perdere quel set e vedere la forbice tra le due aprirsi sempre più nel secondo.

Domani le ultime italiane con Martina Trevisan contro Renata Zarazua, Elisabetta Cocciaretto contro Lulu Sun e Camila Giorgi opposta a Victoria Azarenka.

Dalla stessa categoria