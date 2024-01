Australian Open, Sinner batte van de Zandschulp e vola al secondo turno

Esordio vincente per Jannik Sinner agli Australian Open. L’azzurro fresco di Coppa Davis, quarto nel ranking Atp e intenzionato ad arrivare in fondo al torneo, ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l’olandese Van de Zandshulp, numero 59 al mondo, tre set a zero (6-4; 7-5; 6-3).

Il ritorno in un match ufficiale, il primo del 2024, e con un avversario non certo semplice come il numero 59 del mondo, poteva celare insidie pericolose. Ma il nuovo Sinner, quello che ha annullato tre match point a Djokovic per portarci a vincere la Davis, ha imparato a gestire i momenti di difficoltà e alzare il livello quando serve gestendo le difficoltà e i punti importanti.

“È stata la mia prima partita della stagione e significa molto iniziare con una vittoria”, ha commentato a caldo Sinner, a caccia del suo primo trofeo del Grande Slam. “È un torneo in cui mi piacerebbe giocare al meglio possibile e spero di poter mostrare di più nel prossimo turno – ha aggiunto – Fisicamente mi sento bene, in buona forma, il primo round non è mai facile, quindi posso essere contento per oggi”.

Un sorriso spunta quando gli chiedono del coach australiano Cahill: “Mi ha portato la sua esperienza, noi abbiamo ricambiato insegnandogli a mangiare la pasta giusta col condimento giusto…”.

Dalla stessa categoria