Australian Open, è grande Italia: avanti Musetti e Cobolli

Quattro vittorie su quattro. Per adesso è una grande Italia, quella del tennis maschile, a Melbourne, agli Australian open. Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, nella notte italiana, hanno vinto le loro partite, e le hanno vinte bene.

Il toscano Lorenzo ha battuto il francese Benjamin Bonzi in quattro set 7-6 (3) 7-6 (4) 4-6 6-2 dopo 3 ore e 34 minuti, in una partita lottata, ed era ciò di cui aveva bisogno il numero due azzurro: una sfida così alla fine dello scorso anno probabilmente l’avrebbe persa, e invece no. Un primo set dove Musetti era partito benissimo, avanti 4-1 ma poi rimontato fino al tie break, vinto, così come il secondo, una roba da non mollare mai, e dopo un terzo set perso male ecco il servizio, solido, a tirare fuori dai guai il toscano, con tanti saluti a Bonzi e un secondo turno tra il padrone di casa Duckworth e il francese van Assche.

Cobolli se l’è portata a casa col punteggio di 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 in quattro ore di gioco, dopo essere stato sotto 5-3 nel set decisivo, quando sembrava non ci fosse più nulla da fare. Ora per Flavio un secondo turno non proibitivo, contro il russo Kotov. Domani tocca a Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri.

