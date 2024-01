Australian Open, day-4: i risultati del tabellone femminile

[8] M. Sakkari vs E. Avanesyan

M. Kostyuk vs [25] E. Mertens

[Q] M. Timofeeva b. [WC] C. Wozniacki 1-6 6-4 6-1

[Q] A. Korneeva vs [10] B. Haddad Maia

[16] C. Garcia vs M. Frech

[Q] A. Zakharova vs K. Juvan

A. Parks b. [32] L. Fernandez 7-5 6-4

[4] C. Gauff b. C. Dolehide 7-6(2) 6-2

M. Andreeva b. [6] O. Jabeur 6-0 6-2

K. Rakhimova vs D. Parry

L. Siegemund vs [Q] S. Hunter

[9] B. Krejcikova b. T. Korpatsch 6-2 6-2

A. Anisimova b. N. Podoroska 6-2 6-3

P. Badosa vs A. Pavlyuchenkova

[28] L. Tsurenko vs R. Masarova

[Q] B. Fruhvirtova vs [2] A. Sabalenka

