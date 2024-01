Australian open, day 4: i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[1] N. Djokovic vs A. Popyrin

G. Monfils [30] T.M. Etcheverry

[20] A. Mannarino vs J. Munar

[16] B. Shelton b. C. O’Connell 6-4 6-1 3-6 7-6(5)

[12] T. Fritz b. [LL] H. Gaston 6-0 6-3 6-1

F. Marozsan b. [22] F. Cerundolo 7-6(5) 6-4 6-2

L. van Assche b. [25] L. Musetti 6-3 3-6 6-7(5) 6-0

J. Thompson vs [7] S. Tsitsipas

[4] J. Sinner b. [Q] J. De Jong 6-2 6-2 6-2

[26] S. Baez b. D.E. Galan 7-5 2-6 6-2 6-4

[17] F. Tiafoe vs T. Machac

[15] K. Khachanov b. [Q] A. Kovacevic 6-4 6-3 4-6 6-3

[10] A. de Minaur b. M. Arnaldi 6-0 6-3 6-0

[Q] F. Cobolli b. P. Kotov 7-5 6-3 5-7 6-2

[29] S. Korda vs Q. Halys

C. Eubanks vs [5] A. Rublev

