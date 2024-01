Australian Open, day 3: tutti i risultati del singolare maschile

Primo turno

[8] H. Rune b. Y. Nishioka 6-2 4-6 7-6(3) 6-4

[WC] A. Cazaux b. L. Djere 6-2 6-7(3) 6-2 3-6 6-2

A. Fils b. J. Vesely 4-6 7-5 6-3 6-2

[28] T. Griekspoor b. R. Safiullin 2-6 3-6 7-6(3) 6-4 7-5

[13] G. Dimitrov b. M. Fucsovics 4-6 6-3 7-6(1) 6-2

S. Ofner vs T. Kokkinakis

[6] A. Zverev vs D. Koepfer

[Q] L. Klein b. S. Kwon 7-6(0) 4-6 7-6(3) 6-3

A. Michelsen b. [WC] J. McCabe 7-6(5) 3-6 6-1 6-2

[32] J. Lehecka b. B. Zapata Miralles 6-3 6-2 6-3

[19] C. Norrie b. J. Varillas 6-4 6-4 6-2

[Q] G. Zeppieri b. D. Lajovic 6-3 3-6 6-3 7-6(3)

M. Purcell b. [Q] M. Valkusz 3.6 7-6(2) 6-4 7-5

[11] C. Ruud b. A. Ramos 6-1 6-3 6-1

[14] T. Paul b. G. Barrere 6-2 6-3 6-3

J. Draper b. M. Giron 6-3 3-6 4-6 6-0 6-2

[Q] S. Nagal b. [31] A. Bublik 6-4 6-2 7-6(5)

M. McDonald vs [WC] J. Shang

D. Evans vs L. Sonego

R. Gasquet vs [2] C. Alcaraz

Dalla stessa categoria