Australian Open, day-2: i risultati del tabellone femminile

[Q] F. Ferro vs [WC] M. Kessler

L. Noskova b. [31] M. Bouzkova 6-1 7-5

[19] E. Svitolina b. [WC] T. Preston 6-2 6-2

V. Tomova b. K. Day 6-4 6-2

J. Cristian vs K. Siniakova

V. Golubic vs [15] V. Kudermetova

V. Gracheva b. Y. Wickmayer 6-3 6-4

[Q] D. Yastremska b. [7] M. Vondrousova 6-1 6-2

T. Maria vs C. Osorio

D. Shnaider vs [26] J. Paolini

A. Kalinina vs A. Rus

A. Kalinskaya vs [Q] K. Volynets

M. Kostyuk vs C. Liu

M. Sherif vs [25] E. Mertens

L. Fruhvirtova vs [10] B. Haddad Maia

[16] C. Garcia vs [PR] N. Osaka

M. Frech vs [WC] D. Saville

Y. Putintseva vs [Q] A. Zakharova

K. Juvan b. [23] A. Potapova 6-1 6-4

[4] C. Gauff b. A. K. Schmiedlova 6-3 6-0

[6] O. Jabeur vs [Q] Y. Starodubtseva

M. Andreeva vs B. Pera

[17] E. Alexandrova vs L. Siegemund

[Q] S. Hunter b. S. Errani 6-4 6-3

N. Podoroska b. T. Zidansek 6-1 6-0

T. Townsend vs P. Badosa

A. Pavlyuchenkova vs [21] D. Vekic

R. Masarova vs A. Sasnovich

Dalla stessa categoria