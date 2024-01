Australian Open, day 2: i risultati del singolare maschile

Primo turno

A. Popyrin b. [WC] M. Polmans 6-3 7-6(5) 6-2

G. Monfils b. Y. Hanfmann 6-4 6-3 7-5

[30] T.M. Etcheverry b. A. Murray 6-4 6-2 6-2

[20] A. Mannarino vs S. Wawrinka 6-4 3-6 5-7 6-3 6-0

[16] B. Shelton b. R. Bautista Agut 6-2 7-6(2) 7-5

[LL] H. Gaston b. R. Carballes Baena 6-3 6-2 3-6 6-4

[25] L. Musetti b. B. Bonzi 7-6(3) 7-6(4) 4-6 6-2

L. van Assche b. [WC] J. Duckworth 6-7(2) 6-3 3-6 6-3 6-3

J. Thompson b. A. Vukic 3-6 7-6(3) 6-2 3-6 6-4

[7] S. Tsitsipas b. [LL] Z. Bergs 5-7 6-1 6-1 6-3

[Q] A. Kovacevic b. A. Tabilo 6-7(2) 7-6(7) 1-6 6-1 6-3

[15] K. Khachanov b. D. Altmaier 5-7 6-3 7-6(5) 7-6(3)

[10] A. de Minaur b. M. Raonic 6-7(5) 6-3 2-0 rit.

[Q] F. Cobolli b. [18] N. Jarry 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5

[29] S. Korda b, [Q] V. Kopriva 6-1 6-4 2-6 4-6 6-2

C. Eubanks b. T. Daniel 6-4 6-2 6-3

[21] U. Humbert b. [Q] D. Goffin 6-2 7-5 5-7 6-3

Z. Zhang b. F. Coria 6-4 7-6(3) 7-6(5)

[Q] J. Mensik b. D. Shapovalov 6-3 7-5 7-5

[Q] O. Jasika vs [9] H. Hurkacz

N. Borges b. M. Marterer 7-5 7-6(3) 6-2

[23] A. Davidovich Fokina b. C. Lestienne 6-4 6-4 7-5

[27] F. Auger-Aliassime vs D. Thiem

A. Muller vs [Q] H. Grenier

E. Ruusuvuori b. [WC] P. Kypson 4-6 6-3 6-4 7-6(4)

[3] D. Medvedev b. [Q] T. Atmane 5-7 6-2 6-4 1-0 rit.

M. Kecmanovic vs Y. Watanuki

R. Hijikata vs [24] J-L. Struff

Dalla stessa categoria