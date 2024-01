Australian Open, day-1: i risultati del tabellone femminile

[8] M. Sakkari b. N. Hibino 6-4 6-1

E. Avanesyan b. Z. Bai 4-6 7-5 6-2

[20] M. Linette vs [WC] C. Wozniacki

[Q] M. Timofeeva b. [WC] A. Cornet 6-2 6-4

S. Sorribes Tormo vs [Q] A. Korneeva

[32] L. Fernandez b. [Q] S. Bejlek 7-6(5) 6-2

A. Parks b. [Q] D. Snigur 2-6 6-2 6-4

C. Dolehide vs [Q] L. Jeanjean

K. Rakhimova b. E. Bektas 6-4 6-4

D. Parry b. [30] Wang Xinyu 6-3 2-6 6-3

Korpatsch b. Burrage 2-6 6-3 6-0

[9] B. Krejcikova b. [WC] M. Hontama 2-6 6-4 6-3

A. Anisimova b. [13] L. Samsonova 6-3 6-4

[28] L. Tsurenko b. L. Bronzetti 3-6 7-5 6-3

[Q] B. Fruhvirtova b. A. Bogdan 2-6 6-4 6-3

[Q] E. Seidel vs [2] A. Sabalenka

