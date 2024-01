Australian Open, day 1: i risultati del singolare maschile

Primo turno

[1] N. Djokovic b. D. Prizmic 6-2 6-7(5) 6-3 6-4

J. Munar b. A. Shevchenko 6-3 6-3 6-1

C. O’Connell b. C. Garin 3-6 7-5 4-6 6-1 7-5

[12] T. Fritz b. F. Diaz Acosta 4-6 6-3 3-6 6-2 6-4

F. Marozsan b. M. Cilic 6-1 2-6 6-2 7-5

[22] F. Cerundolo b. [Q] D. Sweeny 3-6 6-3 6-4 2-6 2-6

[4] J. Sinner b. B. Van de Zandschulp 6-4 7-5 6-3

[Q] J. De Jong b. P. Cachin 4-6 6-2 6-3 6-4

D.E. Galan b. [WC] J. Kubler 2-6 6-3 7-6(3) 4-6 7-6(8)

[26] S. Baez b. J.J. Wolf 3-6 6-2 6-3 3-0 rit.

[17] F. Tiafoe vs B. Coric

T. Machac vs [LL] S. Mochizuki 7-5 6-1 7-5

M. Arnaldi b. [WC] A. Walton 7-6(5) 6-2 6-4

P. Kotov b. A. Rinderknech 7-5 6-1 6-7(6) 6-7(5)6-3

Q. Halys vs [Q] L. Harris 4-6 7-6(5) 7-5 7-6(2)

[5] A. Rublev b. T. Seyboth Wild 7-5 6-4 36 4-6 7-6(6)

