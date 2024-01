Australian Open: Berrettini costretto a un nuovo forfait

Getta la spugna ancora una volta Matteo Berrettini, che rinuncia all’Australian Open dopo essersi cancellato nei giorni scorsi anche dall’esibizione di Kooyong.

Infortunio al piede destro è la motivazione fornita, l’ennesimo problema che si aggiunge agli ultimi 12 mesi vissuti quasi sempre senza pace. Salta così la sfida di primo turno contro Stefanos Tsitsipas, numero 7 del seeding e anche lui lontanissimo da una buona condizione fisica per problemi alla schiena.

Il posto dell’azzurro viene preso in tabellone dal belga Zizou Bergs. Per Matteo, che uscirà così dalla top-100, un prossimo passo potrebbe essere il trittico di tornei ATP in indoor a febbraio nella speranza per lui che finalmente questo periodo possa essere messo alle spalle.

