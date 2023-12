United Cup: esordi vincenti per Cina e Olanda

Seconda giornata della United Cup partita con due incontri piuttosto equilibrati tra Perth e Sydney. Nello stato dell’Australia dell’ovest la Cina ha fatto un esordio molto positivo battendo la Repubblica Ceca ancor prima del doppio misto mentre nel Nuovo Galles del Sud l’Olanda ha superato al doppio decisivo la Norvegia di Casper Ruud.

Due sfide da tre set hanno condizionato la sfida tra cinesi e cechi, con Zhizhen Zhang e Qinwen Zheng sugli scudi al debutto della nazionale orientale nella competizione, battendo Jiri Lehecka e Marketa Vondrousova. Particolare, nello score, l’andamento del singolare femminile dove Zheng si è imposta 6-1 2-6 6-1: lei non è parsa essere al 100% dal punto di vista della salute, trovandosi spesso a soffiarsi il naso tra un punto e l’altro, mentre la campionessa di Wimbledon in carica dopo essere riuscita a entrare nel match allungando gli scambi e trovando grande efficacia coi suoi schemi è crollata nel set decisivo anche per il gran caldo che la vedeva spesso boccheggiare e col volto viola.

La Cina, che domani tornerà in campo contro la Serbia di Novak Djokovic, parte così col piede giusto in un girone per niente facile mentre l’Olanda, a Sydney, ha approfittato a pieno del doppio sapendo che il punto del singolare maschile contro Casper Ruud sarebbe stato difficile da prendere.

Risultati

PERTH

Cina b. Repubblica Ceca 3-0 (Gruppo E)

[CHN] Z. Zhang b. [CZE] J. Lehecka 5-7 6-3 6-4

[CHN] Q. Zheng b. [CZE] M. Vondrousova 6-1 2-6 6-1

[CHN] Q. Zheng/Z. Zhang b. [CZE] M. Vondrousova/J. Lehecka 6-1 6-2

SYDNEY

Olanda b. Norvegia 2-1 (Gruppo F)

A. Rus b. M. Helgo 7-6(4) 6-1

C. Ruud b. T. Griekspoor 6-3 6-4

D. Schuurs/W. Koolhof b. U. Eikkeri/C. Ruud 7-6(5) 7-5

