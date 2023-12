Il grande libro dei quiz sul tennis di Matteo Renzoni

Dopo Le Williams, scritto a quattro mani con Andrea Frediani, il giornalista di Sky Sport, Matteo Renzoni raccoglie aneddoti e curiosità sul mondo dei tennisti e sfida il lettore a colpi di quiz.

300 domande e risposte

Tornei, partite, campioni, record e curiosità. Quiz da risolvere per chi vuole mettere alla prova le proprie conoscenze e scoprire tante cose che ancora non sa

Ecco il libro che aspettavate per sapere tutto sulla storia e sul mondo del tennis. Aneddoti, fatti, record, curiosità e personaggi da conoscere attraverso una selezione di quiz per testare e accrescere la vostra preparazione tennistica. Un vero e proprio match per tenere allenata la mente attraverso centinaia di domande legate all’universo di racchetta e palla gialla. I tornei, dai più piccoli agli Slam, i giocatori, le giocatrici, i coach. E i mille incroci con altre discipline che il mondo dello sport continuamente offre. Dalla terra rossa di Parigi al cemento americano, passando per i campi rapidi di Melbourne fino all’erba mitica di Wimbledon, imparerete a conoscere date e soprannomi, storie stravaganti, trionfi storici e cadute fragorose. Per misurarvi con voi stessi ma anche per sfidare parenti e amici del circolo. Chi ha vinto il maggior numero di Slam? Perché le palle da bianche sono diventate gialle? Cos’è la S.a.b.r, e cosa significa? Quanti italiani sono stati accolti nella Hall of Fame? La terra rossa può essere anche blu? Una partita da giocare punto su punto, anzi risposta giusta dopo risposta giusta, senza paura di forzare la soluzione. Proprio come nel tennis.

Tra i quiz per sfidare gli amici:

• Qual era il soprannome di Panatta quando era bambino?

• Quali sono i colori ufficiali del Torneo di Wimbledon?

• Quali sono i quattro tornei più prestigiosi del mondo?

• Come viene definito in maniera pop il dritto di Rafael Nadal?

• Cosa prevede al mattino la dieta di Djokovic?

• Quale città Slam ha ospitato il primo confronto diretto tra Venus e Serena Williams?

• Che cos’è il Sunshine Double?

• Quale tennista detiene il record di vittorie in Coppa Davis?

Matteo Renzoni Giornalista, è nato a Roma nel 1984. Lavora nella redazione di Sky Sport dal 2008, è autore della trasmissione Sunday Morning, scrive per il mensile «Ok Tennis». Ha commentato diverse edizioni del torneo di Wimbledon. La Newton Compton ha pubblicato Le Williams, scritto con Andrea Frediani, e Il grande libro dei quiz sul tennis.

Collana: Grandi Manuali Newton

Pagine: 288

Prezzo: € 12,90

E-book: € 4,99

In libreria: 24 novembre 2023

