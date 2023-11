Ranking WTA: Swiatek si riprende il trono, secondo anno da n. 1

È restaurazione nel ranking WTA. Dopo aver dominato le Finals di Cancun, Iga Swiatek si riappropria del trono, che le era stato sottratto poco meno di due mesi fa (l’11 settembre) da Aryna Sabalenka, dopo settantacinque settimane consecutive di regno. Per lei un bottino complessivo di 9295 punti, a fronte dei 9050 totalizzati dalla bielorussa.

La polacca non ha avuto rivali nella kermesse di fine anno, terminata lasciando per strada appena venti game in cinque incontri. In semifinale ha battuto agevolmente proprio Sabalenka, legittimando dunque il primato. Swiatek, che nel 2023 ha ottenuto sei titoli tra cui il Roland Garros, concluderà così la seconda stagione di fila in vetta alla classifica.

Fra le prime dieci si registra un altro scambio di posizioni, con Ons Jabeur che, grazie al successo nel confronto diretto di round robin, sottrae la sesta a Marketa Vondrousova.

Si riavvicina alla top ten Beatriz Haddad Maia, vincitrice dell’Elite Trophy di Zhuhai. La brasiliana mette a segno un bel + 8 ed è undicesima, a un passo dal suo record personale (decima lo scorso 12 giugno).

Migliora se stessa la cinese Qinwen Zheng (15; + 3), spintasi al match clou del medesimo evento, mentre perdono terreno Belinda Bencic (17; – 3) e Veronika Kudermetova (19; – 3).

Più in basso, spiccano le avanzate di Magdalena Frech (63; + 16), impostasi nella prova ITF da centomila dollari di Les Franqueses Del Valles, Anna Kalinskaya (77; + 38), finalista a Tampico e vincitrice a Midland, Emina Bektas (82; + 22), che ha conquistato il titolo a Tampico e si è spinta ai quarti a Midland.

Fra le azzurre guida sempre Jasmine Paolini (30; – 1). La toscana precede Martina Trevisan (43; + 1), Elisabetta Cocciaretto (52; – 14), Camila Giorgi (56; + 1), Lucia Bronzetti (64; – 1), Sara Errani (101; + 6 con la finale a Les Franqueses Del Valles) e Lucrezia Stefanini (119; + 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek (+ 1), 2 Aryna Sabalenka (- 1), 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Ons Jabeur (+ 1), 7 Marketa Vondrousova (- 1), 8 Karolina Muchova, 9 Maria Sakkari, 10 Barbora Krejcikova.

