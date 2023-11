Ranking ATP/WTA: Fognini riavvicina i cento. Ok Bai e Tabilo

Al termine del fine settimana caratterizzato dallo storico trionfo italiano in Coppa Davis, c’è un po’ di gloria anche per uno che nel corso degli anni ha dato tanto alla maglia azzurra, Fabio Fognini.

Il veterano ligure, infatti, si è aggiudicato il Challenger di Valencia e ciò gli permette di recuperare parecchio terreno nel ranking ATP, riavvicinando la top 100, da cui è uscito lo scorso 17 aprile. Fognini, che di recente si era già spinto in semifinale nel “250” di Metz, passa in un colpo solo dal n. 131 al n. 107, mettendo a segno un bel + 24.

Il migliore dei nostri resta Jannik Sinner, che si conferma quarto. Dietro all’altoatesino, autentico mattatore in quel di Malaga, troviamo Lorenzo Musetti (27; 0), Matteo Arnaldi (44; 0), Lorenzo Sonego (47; 0), Matteo Berrettini (91; – 1) e Flavio Cobolli (100; 0).

Seguono Luca Nardi (115; + 3, career high con i quarti a Yokohama), Luciano Darderi (128; – 1), Giulio Zeppieri (134; 0), Andrea Pellegrino (154; – 3), Andrea Vavassori (168; – 1), Mattia Bellucci (179; + 1), Matteo Gigante (182; 0), Raul Brancaccio (190; + 5), Stefano Travaglia (195; – 10) e Federico Gaio (200; – 1). Scende giusto fuori dai duecento Marco Cecchinato (201; – 1).

Per il resto, immobili i primi cinquanta, salgono Roberto Bautista Agut (57; + 5), finalista a Valencia (dove non ha concretizzato due match point contro Fognini), e Alejandro Tabilo (86; + 20), che ha fatto suo il Challenger di Brasilia partendo dalle qualificazioni. In calo Marton Fucsovics (59; – 6).

Nel ranking WTA, stabili le posizioni che contano, si segnalano le avanzate di Nadia Podoroska (69; + 6), in semi nel “125” di Florianopolis, Yue Yuan (77; + 10), giunta al match clou in quel di Takasaki, Viktoriya Tomova (79; + 19) e Jacqueline Cristian (91; + 10), rispettivamente vincitrice e finalista a Valencia.

Debutta fra le cento la cinese Zhuoxuan Bai (86; + 20), che si è imposta nella prova ITF da centomila dollari di Takasaki. In netto calo Diana Shnaider (89; – 24).

Fra le azzurre guida sempre Jasmine Paolini (30; 0), che precede Martina Trevisan (42; 0), Elisabetta Cocciaretto (48; + 1), Camila Giorgi (54; 0), Lucia Bronzetti (62; 0), Sara Errani (104; – 1) e Lucrezia Stefanini (120; + 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Daniil Medvedev, 4 Jannik Sinner, 5 Andrey Rublev, 6 Stefanos Tsitsipas, 7 Alexander Zverev, 8 Holger Rune, 9 Hubert Hurkacz, 10 Taylor Fritz.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Ons Jabeur, 7 Marketa Vondrousova, 8 Karolina Muchova, 9 Maria Sakkari, 10 Barbora Krejcikova.

