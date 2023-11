Ranking ATP: Dimitrov rientra nei quindici. In calo Rune

Il Master 1000 di Parigi Bercy ha emesso gli ultimi verdetti in ottica qualificazione alle Finals di Torino. Il ranking ATP odierno, però, ancora tiene conto dei risultati della kermesse 2022 e non è allineato alla Race, almeno per un’altra settimana.

Dunque, Holger Rune, che dodici mesi or sono aveva sbancato il torneo francese e stavolta ha subito nei quarti la “vendetta” di Djokovic, scivola dal settimo al decimo posto (- 3). Il danese è scavalcato, nell’ordine, da Casper Ruud (settimo), Alexander Zverev (ottavo) e Taylor Fritz (nono), i quali guadagnano una posizione ciascuno.

Tra sette giorni, però, “scadranno” i punti delle Finals dell’anno scorso e dunque Ruud, che aveva raggiunto il match clou, uscirà addirittura dalla top ten (da settimo a undicesimo) dopo oltre due anni di permanenza ininterrotta. Zverev diventerà settimo e Rune ottavo, davanti a Hubert Hurkacz e a Fritz.

Gli otto “Maestri” che si contenderanno il trofeo al Pala Alpitour saranno dunque, in ordine di classifica, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Rublev, Tsitsipas, Zverev e Rune. Difficile immaginare un campo di partecipazione migliore.

Da Parigi, oltre al trionfatore Novak Djokovic, che consolida la leadership, esce molto bene anche il finalista Grigor Dimitrov. Il bulgaro, in grande spolvero in questo finale di stagione, risale altri tre gradini, divenendo quattordicesimo.

Dimitrov non figurava tra i primi quindici dall’edizione datata 22 ottobre 2018 (n. 10). Il suo record personale è il terzo posto, raggiunto il 20 novembre di sei anni or sono, proprio dopo aver vinto le Finals, all’epoca in scena a Londra.

Tra i cinquanta, siglano il nuovo career high Nicolas Jarry (19; + 1), Tallon Griekspoor (21; + 2), Ugo Humbert (23; + 3) e Roman Safiullin (39; + 6). Esce dai venti Félix Auger-Aliassime (22; – 3), mentre, più in basso, prosegue il calo di Denis Shapovalov, che va addirittura fuori dai cento (102; – 9).

Tra gli italiani dietro a Jannik Sinner, che si conferma quarto, troviamo Lorenzo Musetti (27; – 5), Matteo Arnaldi (43; – 2), Lorenzo Sonego (49; – 3), Matteo Berrettini (91; – 2) e Flavio Cobolli (100; – 2).

Seguono, oltre il centesimo posto, Giulio Zeppieri (128; + 2), Luciano Darderi (137; + 3), Luca Nardi (143; – 2), Andrea Pellegrino (145; + 4), Fabio Fognini (147; – 13), Andrea Vavassori (162; – 4), Mattia Bellucci (172; + 3), Matteo Gigante (181; + 5), Franco Agamenone (190; + 3) e Raul Brancaccio (196; + 1). Scivola fuori dai duecento Marco Cecchinato (207; – 22), preceduto anche da Federico Gaio (206; – 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Daniil Medvedev, 4 Jannik Sinner, 5 Andrey Rublev, 6 Stefanos Tsitsipas, 7 Casper Ruud (+ 1), 8 Alexander Zverev (+ 1), 9 Taylor Fritz (+ 1), 10 Holger Rune (- 3).

