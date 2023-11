Djokovic salta l’allenamento alle Finals: sintomi influenzali

Novak Djokovic ha saltato l’allenamento odierno previsto. Il numero uno del mondo, sconfitto ieri da Jannik Sinner nella seconda partita del girone verde, sembra accusare dei sintomi influenzale, tanto da consigliargli riposo.

Le sue condizioni per il momento non sembrano comunque tali da impedirgli di giocare domani contro Hubert Hurkacz: il serbo deve assolutamente vincere per andare avanti nel torneo.

