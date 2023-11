Atp Finals, Medvedev batte Zverev e vola in semifinale

La sessione serale della quarta giornata delle Atp Finals propone il confronto tra Sascha Zverev e Daniil Medvedev. Si gioca per il primato nel gruppo rosso, dopo la vittoria pomeridiana in due set ottenuta da Alcaraz contro uno sciagurato Rublev. I due si sono sfidati per diciassette volte in carriera ed i precedenti sorridono al tennista russo, che si è imposto per ben dieci volte.

Le statistiche, in queste occasioni, possono essere smentite e Zverev ci prova sin dai primi scambi. Il tedesco esordisce al servizio e, pur variando le giocate, subisce immediatamente il break dal russo. Medvedev, implacabile, consolida il vantaggio. La scalata per la testa di serie numero sette è appena cominciata. Il moscovita manovra il gioco da fondo, variando le traiettorie e segnando punti vincenti che domano Zverev. La testa di serie numero sette resta aggrappato alla partita grazie al servizio e un efficace gioco a rete, sfuggendo alla mortifera ragnatela tessuta dal russo. Il tedesco, nel sesto gioco, approfitta di un passaggio a vuoto dell’avversario e recupera lo svantaggio. Tutto da rifare per Medvedev. Il primo set prosegue stabilmente fino al tie break. Lo spareggio, ricco di capovolgimenti, è giocato al cardiopalmo e viene conquistato dal russo, che si impone con il punteggio di 7-6 (9-7).

Tra cori e incitamenti del pubblico torinese, dopo un primo parziale combattuto, il match vira verso un secondo set che si preannuncia incerto. La forma fisica degli atleti tocca picchi notevoli. Medvedev tiene agevolmente il servizio d’apertura, imitato da Zverev.

Il tedesco, padrone assoluto nei suoi turni di battuta, impone pressione al russo che, nonostante imprecisioni e doppi falli, riesce a mantenere il controllo del match con calma olimpica. Il sottile equilibrio del secondo set viene interrotto nel corso del decimo gioco, quando il russo approfitta di una serie di incredibili errori dell’avversario.

La testa di serie numero tre strappa il servizio al tedesco e porta a casa il match, vincendo il secondo set con il punteggio di 6-4. Medvedev stacca il biglietto per la semifinale di sabato, mentre Zverev si giocherà il passaggio del turno contro Alcaraz, anche se allo spagnolo basterà battere un Medvedev già qualificato per volare in semifinale, indipendentemente dal risultato di Zverev-Rublev, con il russo già eliminato.

