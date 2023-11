Atp Finals, Alcaraz risorge contro Rublev ed è ancora in corsa

Carlos Alcaraz rimane in corsa per le semifinali delle Finals. Lo spagnolo, apparso molto giù di tono contro Zverev, è invece tornato ad imporre il proprio gioco sbarazzandosi di Andrey Rublev dopo soli due set.

Il giovane spagnolo non si è lasciato scalfire dal servizio insidioso del russo conquistando il pubblico del Pala Alpitour di Torino e chiudendo il match sul punteggio di 7-5 6-2 agganciando al primo posto del gruppo rosso Daniil Medvedev e Alexander Zverev, entrambi vincenti nella prima giornata di sfide.

“Sono molto contento, è stato molto importante tornare in campo dopo la sconfitta con Zverev e avere una buona partita come quella di oggi è stato fondamentale – ha spiegato il 20enne murciano -. Contro Medveedev dovrò far un match perfetto. Lui è uno dei migliori giocatori su questo terreno. Sarà gioco di pazienza ed essendo aggressivo, sarà un grande match”. Il gruppo rosso proseguirà in serata con il match fra Daniil Medveedev e Alexander Zverev che potrebbe aprire la strada al tedesco verso le semifinali nel caso di successo contro il numero 3 al mondo.

