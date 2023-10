Ranking WTA: risale Kudermetova. Ok Pavlyuchenkova e Shnaider

Veronika Kudermetova riparte da Tokyo con il secondo titolo in carriera nel circuito maggiore (dopo Charleston 2021) e tre posizioni riguadagnate nel ranking WTA. La ventiseienne di Kazan, infatti, passa oggi dalla diciannovesima alla sedicesima.

Kudermetova inverte così il trend negativo: numero 9 lo scorso ottobre e ancora a inizio anno, è uscita dalle top ten il 30 gennaio (n. 11) per non farvi più ritorno. Anzi, nel corso della stagione, ha via via perso terreno, scivolando fuori dalle quindici il 7 agosto (n. 16) e rischiando addirittura, nelle ultime settimane, di congedarsi dalla top twenty. Un pericolo sventato grazie al centro pieno in Giappone.

Da Tokyo esce bene anche la sua connazionale Anastasia Pavlyuchenkova, che, grazie al piazzamento in semifinale, risale al n. 62 (+ 24).

Consistenti balzi in avanti, inoltre, per alcune tra le protagoniste del torneo di Ningbo (vinto da Ons Jabeur, stabile al settimo posto in un’élite mondiale immobile): la diciannovenne russa Diana Shnaider (63; + 22), spintasi al match clou, che stabilisce il career high, nonché le semifinaliste Nadia Podoroska (76; + 11) e Linda Fruhvirtova (98; + 19).

A brillare è anche Taylor Townsend (77; + 12), impostasi nella prova ITF da sessantamila dollari di Templeton, in California.

Bruschi cali, al contrario, per Mayar Sherif (50; – 16), Ana Bogdan (71; – 10) e Julia Grabher (91; – 17).

Fra le italiane, guida sempre Elisabetta Cocciaretto (33; – 1). La marchigiana precede Jasmine Paolini (36; + 1), Martina Trevisan (40; + 1), Camila Giorgi (52; 0), Lucia Bronzetti (64; + 1), Sara Errani (105; 0) e Lucrezia Stefanini (116; + 2).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Jessica Pegula, 5 Elena Rybakina, 6 Maria Sakkari, 7 Ons Jabeur, 8 Marketa Vondrousova, 9 Karolina Muchova, 10 Caroline Garcia.

Dalla stessa categoria