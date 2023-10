Ranking ATP: Sinner consolida il n. 4. Tsitsipas scavalca Rune

Jannik Sinner consolida il quarto posto nel ranking ATP. Grazie al trionfo nel “500” di Vienna, ottenuto superando nel match clou Daniil Medvedev come a Pechino, l’altoatesino distanzia ulteriormente il n. 5 Andrey Rublev, da lui battuto in semifinale. Ora il russo è a 475 lunghezze (5410 a 4935), a fronte delle 235 di lunedì scorso.

Ancor più sensibile è la differenza nella Race, dove Sinner è sempre a quota 5410, mentre Rublev conta 4455 punti. Per Jannik è importante conservare la quarta posizione al termine di questa settimana (che prevede la disputa del Master 1000 di Parigi Bercy), in modo da guadagnarsi un sorteggio nel round robin potenzialmente migliore alle Finals di Torino.

Dietro a Sinner e a Rublev, Stefanos Tsitsipas scippa la sesta piazza a Holger Rune grazie alla semifinale a Vienna. Il danese ha ottenuto analogo piazzamento a Basilea, dove, però, dodici mesi or sono aveva raggiunto il match clou.

Mettendo a frutto i quarti raggiunti in Austria, Alexander Zverev scavalca di nuovo in nona posizione Taylor Fritz, out al secondo turno in Svizzera.

Ritocca il career high Tallon Griekspoor (23; + 2), che in Svizzera ha raggiunto i quarti. Più in basso, forte ascesa per Alexander Shevchenko (63; + 20), spintosi tra gli otto migliori a Basilea iniziando il percorso dalle qualificazioni.

In netto calo, al contrario, Roberto Bautista Agut (66; – 18), Denis Shapovalov (93; – 43) e Arthur Rinderknech (99; – 17).

Tra gli italiani, dietro a Sinner, troviamo Lorenzo Musetti (22; 0), Matteo Arnaldi (41; + 5, career high con il secondo turno a Vienna), Lorenzo Sonego (46; + 6), Matteo Berrettini (89; + 1) e Flavio Cobolli (98; – 3).

Seguono, oltre il centesimo posto, Giulio Zeppieri (130; – 2), Fabio Fognini (134; 0), Luciano Darderi (140; + 14 con la finale nel Challenger di Curitiba), Luca Nardi (141; – 3), Andrea Pellegrino (149; + 1), Andrea Vavassori (158; – 9), Mattia Bellucci (175; + 1), Marco Cecchinato (185; – 6), Matteo Gigante (186; 0), Franco Agamenone (193; – 3) e Raul Brancaccio (197; – 1). Si riavvicina ai duecento Federico Gaio (204; + 9), semifinalista a Ortisei.

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Daniil Medvedev, 4 Jannik Sinner, 5 Andrey Rublev, 6 Stefanos Tsitsipas (+ 1), 7 Holger Rune (- 1), 8 Casper Ruud, 9 Alexander Zverev (+ 1), 10 Taylor Fritz (- 1).

