Beffa Bronzetti: sconfitta contro Jabeur che poi si ritira da Zhengzhou

Giornata negativa condita da una discreta beffa, per Lucia Bronzetti, uscita molto abbattuta dalla partita persa contro Ons Jabeur per 6-3 7-6(5) dove ha sempre rimontato l’avversaria nel secondo parziale finendo comunque sconfitta in un tie-break dove era avanti 5-4, e ha dovuto incassare il ritiro della tunisina dai quarti di finale per un problema al ginocchio come altre volte successo in stagione.

Partita abbastanza rocambolesca, con Jabeur che dal secondo set ha cominciato a faticare fisicamente e pur avanti di un doppio break non ha saputo chiudere, venendo rimontata dal 5-2 e servizio mancando anche un match point sul 5-4. Di nuovo al servizio per il match sul 6-5, di nuovo un turno battuta complesso con vari match point avuti, e di nuovo Bronzetti a farsi valere acchiappando il 6-6. Nel tie-break è stato tutto abbastanza lineare nel punteggio fino agli ultimi tre punti vinti dalla tunisina, che ha concluso a braccia alzate con un gesto di enorme sollievo.

Poco dopo però, con un video apparso sui canali social del torneo cinese, Jabeur stessa ha dovuto anunciare il ritiro per un problema al ginocchio. Per lei di fatto la stagione regolare può considerarsi conclusa e avrà due settimane di tempo per cercare di presentarsi alle WTA Finals al meglio delle sue possibilità, conscia che per lei è stato un 2023 terribile dal punto di vista fisico, cominciato con i dolori al ginocchio sinistro che l’hanno costretta a un intervento chirurgico, uno strappo muscolare al polpaccio rimediato a Stoccarda, nuovi problemi tra fine luglio e inizio agosto e ora di nuovo fastidi al ginocchio. L’aver salvato la top-10, fin qua, è quasi un’impresa per lei.

Daria Kasatkina, che doveva essere la sua avversaria al prossimo turno, è così già aritmeticamente in semifinale dove troverà o Barbora Krejcikova o Lesia Tsurenko. Nella parte bassa del tabellone, Jasmine Paolini affronterà Laura Siegemund dopo la vittoria della tedesca per 3-6 6-2 6-1 contro Liudmila Samsonova. La vincente di questa partita avrà o Zheng Qinwen (vittoriosa 7-6 6-3 contro Maria Sakkari) o Anhelina Kalinina.

