Atp Pechino: Sinner in semifinale contro Alcaraz, Medvedev sfida Zverev

Medvedev, Zverev, Alcaraz e Sinner. Sono loro i quattro semifinalisti (e che semifinalisti) nel China Open di Pechino.

L’ultimo a staccare il pass per le semifinali sui campi dell’Olympic Green Tennis Centre è stato proprio Jannik Sinner che ha battuto Grigor Dimitrov con lo score di 6-4, 3-6, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco.

Un quarto di finale combattuto per l’azzurro che si è dimostrato più forte delle difficoltà fisiche, già da giorni vittima di uno stato influenzale, tanto che a metà del terzo set ha rigettato durante un cambio di campo. Problemi che non hanno fermato Sinner, all’ottava semifinale del 2023 e alla 47esima vittoria stagionale. “Avrò mangiato qualcosa che mi ha fatto male, ma è tutto a posto”, ha detto Sinner.

Medvedev e Zverev si scontreranno per la quinta volta in questo 2023 (3-1 in favore di Medveved quest’anno, 9-7 sempre a suo favore in carriera), in una sfida che difficilmente è risultata banale in altre occasioni, sia per la qualità altissima dei protagonisti, sia perchè i due, diciamo così, non vanno esattamente d’amore e d’accordo al di fuori del campo, con dichiarazioni velenosissime rilasciate in più occasioni l’uno contro l’altro. Medvedev conferma ancora una volta come sia uno specialista di questa superficie: nessuno ha vinto più partite di lui quest’anno sul cemento.

Il numero tre del mondo ha battuto 6-3 4-6 6-1 il francese Ugo Humbert, che proprio contro di lui aveva completato ad Amburgo nel 2020 il primo successo contro un Top 10. Grazie a questa vittoria, Medvedev ha raggiunto la decima semifinale su 18 tornei giocati quest’anno. In carriera, grazie a questo risultato, il vincitore degli Us Open 2021 ha giocato almeno una semifinale in tutti gli Slam, tutti i Masters 1000, tutti gli ATP 500 attualmente in calendario. Zverev, che si conferma in un ottimo momento di forma (ha vinto il torneo di Chengdu settimana scorsa ed è rientrato in top 10), ha avuto la meglio invece sul cileno Jarry, numero 23 del mondo, battuto 6-1 6-7(5) 6-3. In semifinale anche Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno del torneo, che dimostra ancora una volta il suo momento di forma, dimostrato contro Musetti agli ottavi, spazzando via il norvegese Casper Ruud per 6-4 6-2.

Dalla stessa categoria