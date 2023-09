Ranking ATP/WTA: Krejcikova rientra in top ten. Balzi Kenin e Krueger

Il secondo titolo stagionale (dopo Dubai, a febbraio) e il rientro nella top ten del ranking WTA. Barbora Krejcikova riparte da San Diego con il pieno di fiducia. La ceca guadagna oggi tre posizioni, issandosi giusto alla decima e facendo uscire dall’élite mondiale Caroline Garcia (undicesima; – 1), out nei quarti. Dietro di lei, anche Madison Keys (12; – 1) e Daria Kasatkina (13; – 1).

Numero 2 del mondo per diverse settimane nella metà iniziale del 2022, Krejcikova era scivolata fino al trentesimo posto, occupato nei primi mesi del 2023. Poi la risalita, coronata dal numero 10 occupato per sette giorni, dal 26 giugno al 2 luglio. Ora il ritorno in top ten, con, però, la prospettiva, a breve, della scadenza dei punti conquistati lo scorso autunno con i successi di Tallinn e Ostrava.

Quello riguardante Krejcikova non è l’unico movimento nelle posizioni di vertice. Più su, infatti, Jessica Pegula scalza dal quarto gradino Elena Rybakina, cui è uscita dal conteggio la finale raggiunta l’anno scorso a Portorose.

Si segnalano poi le ascese di Lin Zhu (31; + 4), finalista a Osaka, e delle semifinaliste di San Diego, Danielle Collins (34; + 9) ed Emma Navarro (49; + 12), quest’ultima partita dalle qualificazioni.

I balzi più consistenti li effettuano due statunitensi, Sofia Kenin e Ashlyn Krueger. Kenin, finalista in California, mette a segno un bel + 40, risalendo al n. 53. Persino maggiore la scalata della diciannovenne Krueger, che, con il centro pieno in Giappone, realizza un + 50, irrompendo ampiamente fra le cento: n. 73.

Crollano le ceche Katerina Siniakova (90; – 36) e Linda Fruhvirtova (117; – 49), che dodici mesi or sono si erano imposte, nell’ordine, a Portorose e Chennai.

Fra le italiane, guida sempre Elisabetta Cocciaretto (32; – 1). La marchigiana precede Jasmine Paolini (35; – 2), Martina Trevisan (54; – 1), Camila Giorgi (56; 0) e Lucia Bronzetti (60; 0). Sfiora il rientro nelle cento Sara Errani (104; + 11), finalista nel “125” di Bucarest). Alle spalle della ravennate figura Lucrezia Stefanini (118; – 18).

Nel ranking ATP, con il Tour maggiore fermo per la Coppa Davis, restano immobili i primi quarantacinque. Ad avanzare maggiormente sono dunque i protagonisti dei Challenger della settimana: Rinky Hijikata (72; + 10), approdato al match clou di Cary, Federico Coria (82; + 14), impostosi a Stettino, Benjamin Bonzi (93; + 9) e Maxime Cressy (104; + 22), rispettivamente finalista e vincitore a Rennes. Brusco calo, invece, per Corentin Moutet (122; – 25).

Stabili i migliori italiani: Jannik Sinner settimo, Lorenzo Musetti diciottesimo, Lorenzo Sonego trentottesimo. Fra i cento troviamo anche Matteo Arnaldi (48; – 1) e Matteo Berrettini (66; 0).

Seguono, oltre il centesimo gradino, Marco Cecchinato (109; + 1), Flavio Cobolli (129; + 3 con i quarti a Stettino), Fabio Fognini (132; – 1), Giulio Zeppieri (139; – 3), Luca Nardi (140; – 3), Andrea Vavassori (141; – 2), Mattia Bellucci (146; – 3), Matteo Gigante (173; + 1), Luciano Darderi (176; + 1), Raul Brancaccio (185; – 16), Francesco Passaro (189; – 1) e Franco Agamenone (200; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Daniil Medvedev, 4 Holger Rune, 5 Stefanos Tsitsipas, 6 Andrey Rublev, 7 Jannik Sinner, 8 Taylor Fritz, 9 Casper Ruud, 10 Alexander Zverev.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Jessica Pegula (+ 1), 5 Elena Rybakina (- 1), 6 Marketa Vondrousova, 7 Ons Jabeur, 8 Karolina Muchova, 9 Maria Sakkari, 10 Barbora Krejcikova (+ 3).

Dalla stessa categoria