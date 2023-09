Matteo Arnaldi dominante: è lui il tennista italiano più forte, adesso? Niente da fare invece per l’altro italiano oggi in campo, Lorenzo Sonego

Un Matteo Arnaldi dominante. L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, è nettamente uno dei giocatori più in forma di tutto il circuito, e lo ha dimostrato anche oggi spazzando via nei sedicesimi di finale dell’ATP 500 di Pechino l’americano J.J.Wolf, un 6-2 6-2 in una partita senza storia, durata un’ora e 19 minuti. Un giocatore in forma strepitosa, tanto da far pensare che, in questo momento, il più forte azzurro sia proprio lui.

Davvero poche volte si è vista una crescita così esponenziale nel giro di nemmeno 6 mesi: non aveva finto una partita Atp fino ad aprile, ora è n.42 del mondo, n.3 italiano, ed in netta crescita. Arnaldi incontrerà agli ottavi di finale uno tra Tsitsipas e Jarry.

Niente da fare invece per l’altro italiano oggi in campo, Lorenzo Sonego, con un allarme anche per la spalla del torinese, uscita malconcia dal match contro Ugo Humbert, un 7-5 3-6 6-0 in una partita durata 2 ore e 22 minuti.

Domani in campo altri due italiani, a Pechino. Lorenzo Musetti scenderà in campo contro il russo Khachanov, ci sarà anche il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo gli Us Open nel match contro il britannico Evans.

