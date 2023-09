Atp Pechino, peccato Arnaldi! Spreca tre match point e vince Jarry

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Il 22enne sanremese si arrende a Nicolas Jarry in tre set 7-6 6-7 6-3. Il sanremese, che arrivava dalle qualificazioni, era stato bravo a reagire fin dall’inizio del match quando da sotto 3-0 aveva conquistato il primo parziale al tie break. Arnaldi ha anche avuto 3 match point nel secondo set ma il cileno numero 23 al mondo si è tirato fuori dai guai con cinque punti consecutivi per poi pareggiare i conti al tie break e andare a chiudere il passaggio del turno. Un po’ di stanchezza per il numero 3 italiano, protagonista anche in Coppa Davis nel passaggio del turno verso Malaga.

