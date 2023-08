Giorgi batte un’acciaccata Andreescu, Paolini già agli ottavi

Bel colpo per Camila Giorgi, che dopo aver passato le qualificazioni nel WTA 1000 di Montreal è riuscita a battere al primo turno la favorita del pubblico di casa Bianca Andreescu.

La canadese, che ha vinto l’edizione 2019 di questo torneo nell’anno però in cui si giocava a Toronto, ha subito un netto 6-3 6-2 e ha raccontato poi alla stampa di non passare un gran periodo dal punto di vista fisico (non certo una novità per lei) con un dolore all’articolazione sacro-iliaca piuttosto fastidioso sopraggiunto da un allenamento a Washington e che sebbene non sia particolarmente serio ne sta limitando le prestazioni.

Nel match “di casa”, Andreescu si è fatta spazzare via dal campo in più occasioni con una prestazione molto anomala, se vogliamo, per una tennista che non avrà più ritrovato il rendimento del 2019 dopo i due anni quasi totali di stop ma che dà tutto e oltre alle volte per lottare su ogni punto. Buon per Giorgi, semmai, che stavolta la ruota della fortuna le ha detto bene dopo aver anche lei vissuto settimane a sua volta con problemi fisici. Al prossimo turno l’azzurra troverà Petra Kvitova.

Buone notizie, se vogliamo, anche per Jasmine Paolini che ha saputo di aver ottenuto il passaggio agli ottavi di finale senza nemmeno aver messo piede in campo. Madison Keys, infatti, ha annunciato il forfait e ha permesso all’azzurra di avanzare per walkover.

Altri risultati

La pioggia, ancora una volta, ha fermato il programma impedendogli di arrivare alla conclusione e a farne le spese stavolta sono state Elena Rybakina e Jennifer Brady, col loro match sospeso nel tie-break del primo set sul 4-2 per la statunitense. Fin qui è stata una buona conferma del valore della finalista all’Australian Open 2021, impegnata in un rientro in campo non facile dopo due anni di stop per infortunio. Per la kazaka invece manca ancora qualcosa per tornare al livello di inizio stagione: ha subito il break sull’1-1, lo ha ripreso nell’ottavo game ma al tie-break aveva perso un minibreak già sullo 0-1 per poi perderne un altro sul 2-2. Ci sono momenti qua e là dove sembra fare fatica nella continuità e Brady è pronta ad approfittarne. La vincente di questa sfida troverà Sloane Stephens, che ha tratto vantaggio dal forfait di Victoria Azarenka.

Se la testa di serie numero 3 non sorride, fin qui, la numero 5 ha invece già salutato il torneo. Caroline Garcia, destinata ormai quasi sicuramente a crollare in classifica (la prossima settimana perderà i 900 punti della vittoria a Cincinnati, tra un mese i 780 punti della semifinale allo US Open ed è lontanissima dalla possibilità di qualificarsi alle WTA Finals, vinte nel 2022). La francese è stata sconfitta 6-4 4-6 6-2 contro Marie Bouzkova che attende al terzo turno la vincente del derby russo tra Anna Blinkova (4-6 6-4 6-2 a Shuai Zhang, alla diciassettesima sconfitta consecutiva) e Daria Kasatkina, numero 10 del seeding, vincitrice 6-4 6-2 contro Elise Mertens.

Risultati

2° TURNO

J. Paolini b. [12] M. Keys walkover

M. Bouzkova b. [5] C. Garcia 6-4 4-6 6-2

S. Stephens b. [15] V. Azarenka walkover

1° TURNO

[14] K. Muchova b. A. Potapova 7-6(4) 6-2

[11] B. Haddad Maia b. [LL] M. Frech 6-4 6-2

L. Fernandez b. [Q] P. Stearns 6-3 6-2

D. Collins b. E. Svitolina 6-2 6-2 (2° turno vs [8] M. Sakkari)

[9] M. Vondrousova b. M. Sherif 6-4 6-2

[WC] C. Wozniacki b. [Q] K. Birrell 6-2 6-2

A. Blinkova b. S. Zhang 4-6 6-4 6-2

[Q] C. Giorgi b. [WC] B. Andreescu 6-3 6-2 (2° turno vs [7] P. Kvitova)

[10] D. Kasatkina b. E. Mertens 6-4 6-2

Q. Zheng b. M. Kostyuk 6-2 3-6 6-1

P. Martic b. [LL] C. Bucsa 6-0 6-4 (2° turno vs [2] A. Sabalenka)

