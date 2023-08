Paolini costretta alla resa contro Gauff, sarà Coco a sfidare Swiatek

[6] C. Gauff b. [Q] J. Paolini 6-3 6-2

Si ferma ai quarti di finale il bel cammino di Jasmine Paolini a Cincinnati, per la prima volta tra le migliori otto di un WTA 1000 ma trovatasi di fronte una delle giocatrici più “cariche” del momento: Coco Gauff. La statunteinse dopo il titolo nel WTA 500 di Washington e il quarto di finale ottenuto la scorsa settimana al ‘1000’ di Montreal, sta continuando l’ottimo momento soprattutto a livello mentale dando la sensazione di aver tirato una riga netta con quanto avvenuto fino a Wimbledon.

Questa Gauff è tutt’altra giocatrice rispetto a quella vista nella prima parte del 2023, in particolare di quella vista dopo la separazione da Diego Moyano a inizio aprile. A Stoccarda diceva di come aveva interesse a guardarsi intorno, prendere il suo tempo per scegliere una persona che potesse darle modo di fare uno step in più. Per fine giugno è arrivato il giovane Pere Riba, ex tennista ATP, e dall’inizio della stagione sul cemento nord-americano si è unito a loro anche Brad Gilbert, relegando papà Corey un po’ più sullo sfondo. Ora Coco sembra molto più leggera e serena, in confronto a quando in tante occasioni la si è vista scrollarsi le spalle quasi a scaricare l’enorme tensione che si portava dietro.

Stasera, da grande favorita, non ha sbagliato imponendosi in maniera importante dal 2-2 del primo set. Paolini ha fatto quanto ha potuto contro un’avversaria superiore in tanti aspetti, capace di far viaggiare il rovescio in lungolinea e difendersi piuttosto bene anche col dritto spesso tassello dolente. Due break nel primo set, ben tre nel secondo (dal recupero dallo 0-2) e la semifinale era raggiunta con buon agio. Sarà dunque lei domani a sfidare Iga Swiatek, per l’ottavo confronto tra le due fin qui a senso unico a favore della polacca (7-0) ma che questa volta per tanti motivi può risultare incerto: la numero 1 del mondo non è nella sua miglior versione, sta faticando a mettere insieme dei set lineari, non raccoglie tanto dal servizio e oggi in risposta ha fatto fatica a entrare “in ritmo”. Gauff, dal canto suo, ha il morale a mille.

