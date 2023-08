Atp Toronto, Murray fa il Murray e batte Sonego

Un buon Murray basta per eliminare un Lorenzo Sonego dai due volti, propositivo nel primo set, spento nel secondo: dopo un primo parziale di lotta ferrea (durato un’ora e mezza) nel quale il torinese ha avuto anche due set point in risposta, Murray prende il largo e elargisce addirittura un bagel, forse ingeneroso, per il nostro Lorenzo.

L’unico precedente risale a qualche mese fa a Doha e vide Murray vincere un match tiratissimo, conclusosi al tie break del terzo set dopo che Sonego ebbe tre match point senza sfruttarne alcuno.

Il primo set si gioca sulla falsariga dell’unico precedente, dove nessuno dei due contendenti molla un centimetro come nella loro indole.

Si arriva punto a punto al momento decisivo, dopo varie palle break annullate: Sonego purtroppo manca di cinismo nel decimo game, cestinando malamente due set point consecutivi in risposta.

Epilogo naturale di questo set equilibratissimo è il tie break dove parte bene l’italiano, andando avanti per 2-0 ma poi subisce un parziale di 6 punti a 0 che consente allo scozzese di chiudere per 7-3: un’ora e 28 di pura battaglia, in un match molto duro dal punto di vista fisico dove la qualità non eccelle.

Purtroppo la contesa si esaurisce qui, Murray prende il volo ad inizio set e rifila un bagel a Sonego che non riesce ad annullare nessuna delle tre palle break offerte nel secondo parziale: punto clamoroso in difesa di Murray sul match point, con recuperi in ogni dove e in ogni modo che costringono alla fine a sbagliare il torinese.

Il numero 40 del mondo vola al secondo turno dove affronterà il vincente tra Aliassime e Purcell (eventuale terzo turno con vincente di Berrettini/Sinner).

Prestazione opaca di Sonego che ha lottato come suo solito ma ha commesso un po’ troppi errori nei momenti topici del match: peccato, perché se fosse andato avanti di un set, l’esito sarebbe potuto essere diverso.

