Atp Cincinnati, Djokovic piega Alcaraz in una partita spaziale: 39esimo 1000 per il serbo Djokovic è il campione del Masters 1000 di Cincinnati, conquistato grazie alla vittoria in finale contro Carlos Alcaraz in una partita spaziale, pazzesca

Signori, che partita. E alla fine, come spesso accade, vince Novak Djokovic. È lui il campione del Masters 1000 di Cincinnati, conquistato grazie alla vittoria in finale contro Carlos Alcaraz in una partita spaziale, pazzesca, remake della leggendaria finale giocata un mese fa a Wimbledon.

Una battaglia durata 3 ore e 48 minuti, vinta da Nole con il punteggio di 5-7, 7-6, 7-6 al termine di una battaglia fisica e psicologica. Una delle vittorie più belle della carriera del serbo che ha dovuto fare i conti non soltanto con le qualità del n. 1 al mondo, ma anche con le difficoltà fisiche accusate per lunghi tratti tra il primo e il secondo set a causa delle alte temperature. Djokovic, però, ha vissuto un match in crescendo e non ha mai mollato, anche quando si è ritrovato sotto di un parziale e di un break, oltre ad aver annullato un match point nel tie break del secondo set.

Dalla stessa categoria