Atp Cincinnati, avanti Musetti e Sonego

Due su due degli azzurri a Cincinnati, nel primo turno dell’ATP 1000 in Ohio. Lorenzo Musetti ha battuto con un 6-4 6-3 convincente Daniel Evans. Il numero 2 azzurro ha comandato gli scambi, dimostrandosi più aggressivo del solito, anche piuttosto continuo e con pochi momenti di incertezza, come quando nel primo set aveva ceduto il break conquistato in apertura al britannico, ma è stato un attimo: Lorenzo lo ha riconquistato immediatamente. Una partita durata un’ora e 28 minuti, che anche nel secondo set ha offerto colpi pregevoli (soprattutto da parte di Musetti) ma poca suspence: anche in questo caso, il toscano ha immediatamente conquistato il break, per poi tenerlo fino alla fine, anzi bissandolo sul 5-3 e servizio Evans. Ora per Musetti c’è Medvedev.

Con qualche tribolazione di troppo passa anche Lorenzo Sonego. Il torinese, numero 39, ha battuto il russo Shevchenko, numero 88, in tre set (6-3 3-6 6-3) ma ha rischiato veramente di buttare via il match, ad un certo punto. Eppure sembrava tutto abbastanza facile, dopo un primo set vinto per 6-3 e un break di vantaggio nel secondo (2-0), l’azzurro è crollato in parte, perdendo il secondo per poi riprendersi nel terzo e vincere 6-3, dopo una serie di break e controbreak vietati ai deboli di cuore. Ora il piemontese affronterà Taylor Fritz (n.9) che al primo turno ha liquidato in due set Jiri Lehecka

Dalla stessa categoria