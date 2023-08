A Cincinnati Sinner finisce dalla parte del rientrante Djokovic

Senza tregua il tennis di agosto. Prima ancora di completare il tabellone delle semifinali degli Open del Canada è stato sorteggiato il tabellone del settimo masters 1000 della stagione, quello di Cincinnati. Quest’anno, dopo la famosa questione vaccino, Djokovic tornerà negli USA e c’era la curiosità di vedere che percorso avrebbe avuto il finalista di Wimbledon, che torna a giocare dopo la sconfitta contro Alcaraz. Djokovic, che sarà la testa di serie numero 2, avrà un esordio complicato, visto che dovrebbe capitargli Davidovich Fokina, semifinalista a Toronto e che lo ha impegnato severamente a Parigi. Dopo potrebbero esserci o Monfils o de Minaur, il che significa che a meno di cataclismi un finalista di Toronto lo incontrerà. C’è di buono, per il serbo, che lo spagnolo e l’australiano non si in che condizioni si presenteranno a Cincinnati, considerate le fatiche del torneo canadese. Ma non finisce certo qui, perché dalla parte di Djokovic è capitato anche Sinner, in rotta di collisione nei quarti di finale. Prima Jannik dovrà liberarsi di Cerundolo, che lo ha battuto a Roma, e poi presumibilmente di Fritz, anche se lo statunitense sta avendo una stagione molto altalenante, speriamo possa approfittarne Sonego. Chi vince dovrebbe trovare come premio Daniil Medvedev, che ritrova Musetti all’esordio e che dovrà sbarazzarsi di Zverev e soprattutto di Rune, anche se da quelle parti c’è Berrettini, chissà. Una metà di tabellone davvero molto affascinante.

La parte alta, presidiata da Alcaraz, per forza di cose è meno interessante. Il numero 1 del mondo potrebbe cominciare contro Isner, ritrovare Tommy Paul che lo ha battuto a Toronto, e ai quarti o Tiafoe o Ruud, uscito dai primi 4 del ranking.

Lo sfidante in semifinale uscirà dal match tra Tsitsipas e Rublev, che prima dovranno superare rispettivamente Hurkacz e il rientrante Khachanov.

Degli italiani abbiamo accennato. In tabellone sono in 4, sperando possa aggiungersi l’ottimo Arnaldi di questo periodo, tutti nella parte bassa del tabellone. Sinner non è stato fortunato ma magari finisce come a Toronto; Musetti ha un esordio complicato contro Evans e poi di nuovo Medvedev; Berrettini subito contro Ager Auliassime poi con Zverev; Sonego comincia contro un qualificato e poi ci sarà Fritz.

Come da tradizione eccovi i probabili ottavi:

[1] C. Alcaraz vs [14] T. Paul

[10] F. Tiafoe vs [5] C. Ruud

[4] S. Tsitsipas (H. Hurkacz) vs [11] vs [15] B. Coric (S. Korda)

[11] K. Khachanov vs [7] A. Rublev

[6] H. Rune vs [12] F. Auger Aliassime (M. Berrettini)

[16] A. Zverev vs [3] D. Medvedev

[8] J. Sinnev vs [9] T. Fritz

[13] C. Norrie (A. de Minaur) vs [2] N. Djokovic

