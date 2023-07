A Bastad un derby sotto tono, alla fine la spunta Musetti

[3] L. Musetti b. M. Arnaldi 6-3 4-6 7-6(6)

Non una grande spettacolo quello messo insieme da Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, già bravo a superare ieri Ruusuvuori e a strappare oggi un set al più quotato rivale. I due azzurri hanno dato vita ad un match che per lunghi tratti ha avuto lo stesso pathos di un’amichevole, con amnesie abbastanza prolungate da parte di entrambi. Arnaldi dal 3 pari ha subito un parziale di 10 a 1 senza che Musetti facesse chissà cosa, trovandosi sotto di un set; nel secondo è toccato a Musetti distrarsi fino a rischiare anche lui il 6-3 “pesante” (con doppio break) e senza evitare di dover chiudere al terzo. Il terzo è stato più sofferto, ma indirizzato ancora da un game terribile di Arnaldi, il secondo, che ha dato via libera a Musetti. Lorenzo ha capito che il rischio maggiore era l’abbassamento di tensione agonistica e ha lanciato un paio di urlacci più per svegliarsi che altro. Missione fallita, perché nell’ottavo game restituiva il break di vantaggio addirittura a zero. La partita saliva un po’ di livello, con delle buone discese a rete di entrambi e qualche scambio ben sostenuto, ma nel decimo game, soprattutto, Musetti riusciva ad accelerare un po’ il gioco, conquistandosi quattro match point, due consecutivi. Il carrarese li giocava molto male i primi due, troppo indietro in risposta e Arnaldi annullava con ace e un S&V gli altri due, per raggiungere Lorenzo sul 5 pari, dopo un altro errore un po’ balordo del carrarese. La conclusione al tiebreak a questo punto era quella più logica e i due ragazzi riuscivano ad alzare anche il livello del loro gioco, soprattutto Arnaldi, mentre Musetti rimaneva sempre troppo dietro in risposta. Dopo aver salvato altri due match point Arnaldi capitolava nel peggiore dei modi, sbagliano uno smash molto semplice dopo un’altra buona prima.

Arnaldi manca quindi l’occasione di fare il suo ingresso in top70, mentre Musetti venerdì giocherà contro Misolic, che oggi ha superato Kovalic, il giustiziere di Cecchinato.

A Gstaad Sonego invece giocherà domani, mentre oggi Thiem è stato eliminato dal giovanissimo Hamad Medjedović, uno di cui sentiremo parlare.

Dalla stessa categoria