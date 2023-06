Wta Palermo, già iscritte Kasatkina e Svitolina

Primo atto ufficiale mercoledì prossimo 21 giugno dei 34^ Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in programma dal 15 al 23 luglio prossimi sui campi in terra rossa del Country Time Club.

Nella conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 nella Class Country del circolo di viale dell’Olimpo 5 , il presidente Giorgio Cammarata, ed il direttore della manifestazione, Oliviero Palma, ufficializzeranno l’entry list del torneo che può, già, contare sull’iscrizione di Daria Kasatkina, attualmente n. 11 del ranking mondiale, e sull’ucraina, Elina Svitolina, ex n. 3 al mondo, tornata in campo ad aprile dopo la maternità e, già, vincitrice del WTA 250 di Strasburgo (18^ titolo in carriera) e arrivata fino ai quarti di finale del Roland Garros.

I 34^ Palermo Ladies Open avranno un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio e 24 le tenniste ammesse alle qualificazioni. Sono complessivamente 6.000 i biglietti, già, venduti per l’intera manifestazione. E’ possibile acquistare abbonamenti per tutto il torneo o tagliandi per le singole partite attraverso il circuito Vivatcket oppure alla segreteria del Circolo di viale dell’Olimpo a Palermo dove sarà, anche, possibile acquistare i palchi di bordo campo.

Dalla stessa categoria