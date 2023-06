Wilson Burn v5, una racchetta ottima per scambiare

La Wilson Burn v5, a differenza delle solite racchette della famiglia Wilson, ha un telaio che permette di giocare al meglio il top spin. Un attrezzo studiato per chi ama giocare sì offensivo ma palleggiando e aprendosi prima bene il campo.

Il piatto corde da 100 pollici quadrati limita al minimo anche la possibilità di steccare e aiuta chi si ritrova a colpire spesso in corsa, permettendo un controllo maggiore del colpo. Il peso di 300 grammi, grazie ad un ottimo bilanciamento, non crea problemi anche a chi gioca dritto e rovescio ad una mano, anche quando gli scambi e la partita si allungano.

In definitiva è un’ottima racchetta per i giocatori di livello intermedio che non rinunciano a scambiare prima di chiudere il punto. L’attrezzo si comporta bene anche giocando colpi piatti, andando a rete e variando al servizio.

