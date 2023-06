Tsitsipas e la sconfitta contro Alcaraz: “Colpa della melatonina” Stefanos Tsitsipas ha imputato alla melatonina, assunta poco prima del match, la scarsa competitività con cui ha affrontato Carlos Alcaraz

Stefanos Tsitsipas ha imputato alla melatonina, assunta poco prima del match, la scarsa competitività con cui ha affrontato Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland-Garros, subendo una pesante sconfitta.

“Ha giocato bene. Non è stato un tennis eccezionale, ma ha giocato bene. Una cosa che cercherò di evitare in futuro è prendere pillole di melatonina e fare un riposino poco prima di una partita, perché non mi è andata bene” ha detto il greco in conferenza stampa, ancora visibilmente scosso dopo il ko per 6-2, 6-1, 7-6 (7/5) in poco più di due ore.

Lo stesso Alcaraz, numero 1 al mondo e uno dei principali favoriti al Roland-Garros quest’anno con Novak Djokovic in assenza di Rafael Nadal, ha comunque affermato di aver giocato “una delle migliori partite della (sua) carriera”.

