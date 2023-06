Iga Swiatek si “laurea” alla Rafa Nadal Academy Dopo il trionfo al Roland Garros, la numero 1 del mondo Swiatek è volata a Maiorca per partecipare alla cerimonia di laurea della Rafa Nadal Academy. E ovviamente ha tenuto un discorso "alla Iga"...

“Mi sono diplomata durante il Covid, quindi ho partecipato ad una cerimonia online. Posso avere un cappello e festeggiare qua con voi?“.

A pochi giorni dal terzo trionfo al Roland Garros, la numero 1 del mondo Iga Swiatek è volata a Maiorca per partecipare come ospite d’onore alla cerimonia di laurea alla Rafa Nadal Academy.

La polacca sale sul palco dopo Rafael Nadal per tenere il suo discorso ai laureandi. Più tesa di quando ha dovuto salvare una palla break sul 4 pari al terzo della finale di Parigi, Iga ha spronato i ragazzi a dare sempre il 100%, a prescindere da qualunque strada intraprenderanno in futuro, alternando quanto preparato con battute e sorrisi un po’ imbarazzati, di chi è molto più a suo agio con la racchetta che davanti al microfono.

Dopo aver ringraziato Rafa e l’accademia per l’invito, la 22enne ha concluso alla sua maniera, un po’ tra il serio e il faceto: “Va bene per voi se prendo in prestito un cappello e partecipo anche io alla vostra cerimonia?”

E così anche Iga ha avuto la sua festa di diploma.

¡La graduada que no esperábamos! 🎓 @iga_swiatek 🎩 pic.twitter.com/iwFgDUDQvI — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 14, 2023

Dalla stessa categoria